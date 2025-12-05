Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer GenussJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 05.12.2025: Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer Genuss
53 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
In der Sendung: Der neue Film "Jay Kelly" mit George Clooney und Adam Sandler, Isabellas Kampf um Schulbildung, das härteste Fußballspiel der Welt bei Joko & Klaas, moderne schwäbische Küche vom Restaurant "1821" und viele weitere spannende Themen erwarten Sie.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1