SAT.1-Frühstücksfernsehen

Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer Genuss

SAT.1Folge vom 05.12.2025
Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer Genuss

Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer GenussJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 05.12.2025: Film-Highlight "Jay Kelly", Schulbildung und schwäbischer Genuss

53 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

In der Sendung: Der neue Film "Jay Kelly" mit George Clooney und Adam Sandler, Isabellas Kampf um Schulbildung, das härteste Fußballspiel der Welt bei Joko & Klaas, moderne schwäbische Küche vom Restaurant "1821" und viele weitere spannende Themen erwarten Sie.

