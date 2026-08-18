Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, Hackerangriffe

SAT.1Folge vom 18.08.2026
In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, Hackerangriffe

In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, HackerangriffeJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 18.08.2026: In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, Hackerangriffe

39 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Hacker legen Teile der Berliner Senatsverwaltung lahm. Wie sicher ist Deutschland vor Cyberangriffen? Außerdem: Jenny Elvers über Luxus und die Entdeckung neuer Tierarten.

Alle verfügbaren Folgen