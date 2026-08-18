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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Tierarten, Öffentlichkeit, Hackerangriffe

SAT.1Folge vom 18.08.2026
In der Sendung: Tierarten, Öffentlichkeit, Hackerangriffe

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 18.08.2026: In der Sendung: Tierarten, Öffentlichkeit, Hackerangriffe

6 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Hacker legen Teile der Berliner Senatsverwaltung lahm. Wie sicher ist Deutschland vor Cyberangriffen? Außerdem: der Schutz der Bevölkerung in der Öffentlichkeit und die Entdeckung neuer Tierarten.

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