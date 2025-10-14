SAT.1 NRW
Folge vom 14.10.2025: Sat.1 NRW 14.10.2025
24 Min.Folge vom 14.10.2025
+++ Abi mit Künstlicher Intelligenz +++ Scheunenbrand mit wertvollen Oldtimern +++ Großstinkende Pflanze verschwindet aus Botanischem Garten +++ Außerdem: Die schockierenden Entwicklungen im Fall eines Kindesmissbrauchs in Bielefeld, Notsituationen in der Tafel Moers, die Enthüllung eines neuen Trainingszentrums für Polizisten, kontroverse Diskussionen über das Löschen von Amtschats, Boom von Online-Buchungsplattformen, Hoffnung für Alzheimer-Patienten durch ein neues Medikament und Debakel in der S-Bahn mit ungewöhnlicher Fracht. Für Wetter-Enthusiasten gibt es auch eine Vorschau auf die Wetterlage in NRW mit einem speziellen Fokus auf Raesfeld im Kreis Borken.
