Folge vom 23.10.2025: Sat.1 NRW 23.10.2025
+++ Neue Details im Fall Iris Stalzer, Bürgermeisterin von Herdecke +++ Gesetzliche Krankenversicherung wird teurer +++ Fachkräftemangel bei Weihnachtsmännern +++ Außerdem: Ein SEK-Einsatz in Heinsberg deckt einen Fall von Gruppenvergewaltigung auf. Mehrere Frauen könnten in einem Seniorenheim in Löhne sexuell missbraucht worden sein. Sind wir auf zivile Verteidigungen vorbereitet? Erfahren Sie es in einem Beitrag zur heutigen Ministerpräsidentenkonferenz. Stellen Sie sich auf höhere Krankenversicherungsbeiträge ein - ein Bericht zeigt, was uns erwartet. Erfahren Sie mehr über den ersten Herbststurm, benannt Joshua, und seine Auswirkungen. Schauen Sie sich ein Interview mit dem Künstler Leon Löwentraut an, der Farbe in ein Problemhaus in Mönchengladbach bringt. Ein Prozess gegen ehemalige Geschäftsführer des KFC Uerdingen beginnt. Lernen Sie die Weihnachtsmannschule in Düsseldorf kennen, die Weihnachtsmänner für die anstehende Saison ausbildet. Und zuletzt: in Herne wurde heute schon der Weihnachtsbaum für den Cranger Weihnachtszauber aufgebaut.