Folge vom 06.11.2025: Sat.1 NRW 06.11.2025
+++ Stahlgipfel: Zukunft der Stahlbranche in NRW +++ Lebensgefährliche Schussverletzung: Mann fährt selbst ins Krankenhaus +++ Oldtimer trifft auf Elektronik: Über 40 Jahre alter Mini Cooper als E-Auto +++ Außerdem: Heute diskutiert der NRW Landtag über die Einbindung von Künstlicher Intelligenz im Schulalltag. Ein Mann, der eine Joggerin heimlich filmt, löste eine Debatte aus, da dieses Verhalten bisher nicht strafbar ist. Kinderärzte warnen vor Eltern, die ihre Kinder nicht zu den wichtigen Früherkennungsuntersuchungen bringen. Bayer Leverkusen plant ein großes neues Trainingszentrum, doch Anwohner und Natur könnten darunter leiden. Das bevorstehende Rhein-Derby ist ein Highlight in der Fußballbundesliga. Der größte Vollmond des Jahres, der Supermond, begeistert viele Menschen. Beim Karrieretag der Landesanstalt für Medien NRW treffen Nachwuchstalente auf große Teilnehmer der Branche. Ein Ingenieur belebt einen alten Mini Cooper mit moderner Technik neu.