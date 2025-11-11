SAT.1 NRW
Folge vom 11.11.2025: Sat.1 NRW 11.11.2025
+++ Karnevalsauftakt in Düsseldorf und Köln +++ Bundeskanzler Friedrich Merz' 70. Geburtstag in Sauerland +++ Eröffnung einer eiskalten Kunstausstellung in Oberhausen +++ Außerdem: Eine umfassende Diskussion um die Sicherheit am Karnevalsauftakt, ein Großeinsatz bei einer Schule für blinde und sehbehinderte Menschen in Soest aufgrund einer möglichen Gefahrenlage, ein verheerender Brand in einem Bauernhof in Rommerskirchen, eine Kontroverse um einen Dortmunder, der angeblich im Darknet zu Morden an Politikern aufrief, eine Debatte über eine mögliche Übernutzung von künstlicher Intelligenz in Schulen, eine Untersuchung des Einsatzes von Tasern bei der Polizei in NRW, eine Feier um „St. Martin's Day“ mit den damit verbundenen steigenden Gänsepreisen und das kommende Wetterbild für die Region.