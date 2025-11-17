SAT.1 NRW
Folge vom 17.11.2025: Sat.1 NRW 17.11.2025
24 Min.Folge vom 17.11.2025
+++ 12-Jährige von Polizei in Bochum angeschossen +++ Zoff in der CDU über geplantes Rentenpaket +++ Neues Restaurant in Köln, bei dem Omas kochen +++ Außerdem: Erschütternder Fund von menschlichen Körperteilen auf der A45, Fake News bei den Schulprojekten im NRW-Landtag, die tragische Geschichte des kleinen Igels Ben aus Porta Westfalica, der Einsatz von neuesten medizinischen Technologien in Düsseldorf, und das Wetter im Sauerland und Nordrhein-Westfalen.
