Folge vom 19.11.2025: Sat.1 NRW 19.11.2025
+++ Wie wir mit potenziellen Drohnenangriffen umgehen sollten +++ Crash nach Flucht: Ein Fahranfänger entkommt der Polizeikontrolle und endet in einer Hauswand +++ Winter Wunderland: Nordrhein-Westfalen erfreut sich am erstmaligen Schneefall der Saison. Des Weiteren: Aktuelle Debatten um die Regulierung von Drohnen, die Potenzial für Kriegsführung haben. Ein tragischer Autounfall nach einer Verfolgungsjagd in Solingen. Beeindruckende Schneeaufnahmen aus verschiedenen Teilen von NRW. Außerdem diskutieren wir über die Einschränkungen für Tageseltern in NRW und betrachten die Auswirkungen eines verheerenden Brandes auf eine Familie in Bochum. Sehen Sie auch einen Gerichtsprozess gegen einen Jäger in Oberhausen und erfahren Sie mehr über eindrucksvolle winterliche Landschaften. Zuletzt erwarten Sie Neuigkeiten von der Holiday on Ice-Tour und einer einzigartigen beleuchteten Brücke in Engelskirchen.