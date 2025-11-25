SAT.1 NRW
Folge vom 25.11.2025: Sat.1 NRW 25.11.2025
+++ KRANKENLAND DEUTSCHLAND: Neue Zahlen zeigen: Immer häufiger melden sich Menschen in Deutschland krank +++ ABSCHIED VON JAN ZIMMERMANN: Nun spricht seine Familie über den Verlust +++ LAUFSTRECKE IM WILDSCHWEIN-MODUS: In Arnsberg haben Wildschweine die Laufroute kurz vor einem großen Rennen zerstört. Außerdem: Polizeieinsätze in Kamen, Prozessauftakt gegen einen 26-Jährigen, der einem ehemaligen Schulkollegen eine Schere ins Gesicht rammte, und ein Bericht über den Orange Day und Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Weiterhin berichten wir über die NRW Landesregierung, die über Ausgaben und Kredite entscheiden muss, und klären, warum Singvögel in einem Flugzeug in NRW landeten. Ein Update zum Borussia Mönchengladbach und dessen neuen Sponsorendeal, der Wetterbericht sowie Hintergründe zu den Reisechaos der Mannschaft von Bayer Leverkusen runden das Programm ab.