Folge vom 05.12.2025: Sat.1 NRW 05.12.2025
+++ Ja zum Rentenpaket: Das war knapp! +++ Blutiger Streit in Krefeld +++ Nikolaus am Fenster Außerdem: Heftige Debatten und Entscheidungen in Berlin rund um das Rentenpaket und das neue Wehrdienst-Gesetz. Ein blutiger Streit im Krefelder Stadtgarten beunruhigt die Anwohner. Vor Nikolaus gab es bereits eine beeindruckende Aktion der Mönchengladbacher Höhenretter an einem Krankenhaus. Parkplätze auf Autobahnen sind voller LKWs – warum das so ist und was dagegen getan werden könnte. Eine kuriose Geschichte rund um einen verschwundenen menschlichen Schädel an der Uni Köln. Eine Olympiabewerbung könnte teuer werden, wie teuer genau? Und natürlich ein Blick auf das Wetter.
