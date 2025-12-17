Sat.1 NRW
Folge vom 17.12.2025: Sat.1 NRW
24 Min.Folge vom 17.12.2025
+++ Streit um Haushalt im NRW-Landtag +++ Banksy Ausstellung in Dortmund +++ Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW +++ Außerdem: Massive Störung im Bahnverkehr zwischen Köln und Düsseldorf, Diskussionen zur verstärkten Kontrolle der Wölfe durch das Bundesjagdgesetz, aufkommende Forderungen einer Kostenbeteiligung der Patienten bei Rettungseinsätzen, bundesweiter Protest in Apotheken, Vorstellung des Handball-Männer-Kaders für die EM 26, sinkende Geburtenrate in NRW, und Wettervorhersage für die kommenden Tage.
