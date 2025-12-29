Sat.1 NRW
+++ Rückblick auf Geschichten die berührt haben +++ Träume wurden erfüllt: von Tieren, späten Model-Karrieren bis zur absoluten Freiheit +++ Sportjahres Highlight: Arminia Bielefelde's Boom bis zum Pokalfinale +++ Die Anpacker des Jahres: Gründung eigener Fluglinie, Umweltschutz und Radwegbau +++ Promi Besuche aus den USA im Münsteraner Fitnessstudio +++ Unusual Fahrzeuge als Highlights +++ Kuriose Kriminalfälle von 2025 +++ Tiere in love +++ Neueste Tiktok-Food-Trends
