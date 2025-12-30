Sat.1 NRW
Der SAT.1 NRW Jahresrückblick 2025 aus dem Savoy Theater in Düsseldorf. Programmchef Peter Pohl begrüßt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zum großen Rückblick auf das Jahr. Gemeinsam schauen sie auf die wichtigsten Themen: Bundestagswahl und Kanzlerwechsel zu Friedrich Merz, wirtschaftliche Herausforderungen, Trump und die USA-Beziehungen, Infrastruktur und Modernisierung. Dazu Schlagzeilen des Jahres und Neujahrswünsche von Kita-Kindern aus Bochum.
