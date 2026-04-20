Sat.1 NRW
Folge vom 20.04.2026: Sat.1 NRW 20.04.2026
24 Min.Folge vom 20.04.2026
+++ Olympische Spiele in NRW: Ja, ich will? +++ Eskalation in Bonn: Messer und Eisenstange im Einsatz +++ Hündin Amber ist wieder da: Happy End nach langer Suche Außerdem: Spannungen in der Dortmunder Nordstadt, eine Analyse der neuen Kriminalstatistik, eine schockierende Paket Zustellung in Herford, Wirtschaftsschwierigkeiten in NRW mit einem Lichtblick, eine neue Eiszeitausstellung in Essen, und ein Blick auf das morgige Wetter. Am Ende gibt es ein herzerwärmendes Erlebnis aus Dinslaken: eine gerettete Entenfamilie.
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Genre:Nachrichten
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