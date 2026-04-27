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Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 27.04.2026

SAT.1Folge vom 27.04.2026
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Folge vom 27.04.2026: Sat.1 NRW 27.04.2026

24 Min.Folge vom 27.04.2026

+++ SPD Zukunft im Fokus +++ Brandstiftung in Geseke +++ Lehrertausch in Meinerzhagen +++ Außerdem: Urteil im Fall des Essener Krankenpflegers, Bundeskanzler Friedrich Merz besucht eine Schule in seiner Heimat, ein bewegender Moment bei der Jubiläumsfeier des Vereins Gänseblümchen NRW, Mülltonnenmangel in Würselen, der Aufstieg der Krefelder Pinguine und eine kuriose Fundraising-Strategie für den Abiball in Meinerzhagen.

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