Sat.1 NRW
Folge vom 12.01.2026: Sat.1 NRW 12.01.2026
+++ Glättefreies NRW: Schulen blieben heute wegen Glättewarnung zu +++ Drive-In beim Juwelier in Ahlen: Unbekannte rammen Auto in ein Geschäft und entkommen mit wertvoller Beute +++ ADAC Supercross in Dortmund: Zusammenfassung des Wochenendevents mit SAT.1 NRW Gewinnspiel-Siegern. Außerdem: Eine Diskussion über die Notwendigkeit der heutigen Schulschließungen in NRW aufgrund schlechter Wettervorhersagen. Untersuchung der Risiken von Infrarot und die aktuellen Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen in NRW, mit Schwerpunkt auf ein vereiteltes Erkrather Umspannwerk. Reportagen über eine angeklagte Familie, die ein junges Mädchen jahrelang eingesperrt haben soll; die tragischen Folgen von Knochenkrebs auf das Leben des kleinen Tayga aus Hamm; der Mikrozensus 2026 in NRW; und die Leidenschaft eines HSK-Liebhabers für DDR-Oldtimer.