Sat.1 NRW
Folge vom 04.05.2026: Sat.1 NRW 04.05.2026
+++ Polizei findet Blutspuren in Moers +++ Brücken-Ausbau in Duisburg sorgt für Unmut +++ Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück +++ Außerdem in der heutigen Ausgabe: - Eskalierter Streit in Moers endet mit Körperverletzung - Prozess gegen mutmaßlichen Täter, der zu Gewalt gegen Politiker aufgerufen hatte, beginnt in Düsseldorf - A59-Brücke in Duisburg soll ausgebaut werden, doch Anwohner protestieren gegen diesen Beschluss - Mehrere Gebäude in Heiligenhaus wegen Einsturzgefahr geräumt - Spannende Geschichte hinter dem beschädigten Schimanski-Auto - Neues Brückenteil für eine Baustelle in Leverkusen wird geliefert - Ein Interview mit einem Fallschirmspringer über 70 - Feierlichkeiten rund um den Wiederaufstieg des FC Schalke 04 - Wettervorhersage und Einblick in den Ort des Tages, Bottrop