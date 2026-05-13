Sat.1 NRW
Folge vom 13.05.2026: Sat.1 NRW 13.05.2026
+++ Blutüberströmt im Kiosk: Messerattacke in Essen +++ Tilly gegen AfD: Karnevalswagenbauer macht Stimmung für ein AfD-Verbot +++ Bollerwagen-Bastler: Schönster Wagen wird in Remscheid gekürt Außerdem: Ermittlungen nach Wohnhausbrand in Kierspe und dem Fund einer Frauenleiche. Schwierigkeiten bei der Sozialleistungserhebung von EU-Bürgern in Ruhrgebietsstädten. Jacques Tilly wirbt für ein Verbot der AfD - in Papp-masche-Form! Der berühmte Hantavirus-Fall in NRW wird aktualisiert. In der JVA Euskirchen gibt es Hinweise auf mögliche Bestechung und Manipulation von Feuerwehr-Transpondern. Ein Düsseldorfer klagt erfolgreich gegen die Reservierung von Liegestühlen im Hotel. Vorstellung des Entertainers Peter Wackel und Tipps für das bevorstehende Stau-Wochenende. Abschließend, die Vorbereitungen auf den Vatertag mit Bollerwagen-Wettbewerb in Remscheid und ein Ausblick auf das Wetter.