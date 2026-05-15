Sat.1 NRW
Folge vom 15.05.2026: Sat.1 NRW 15.05.2026
+++ Pfefferspray-Angriff auf Säugling in Wuppertal +++ NRWs Straßen und Brücken werden renoviert +++ Kronkorken-Kunst aus Bochum +++ Außerdem: Der mutmaßliche Mord an einem Senior in Köln, die Fahndung nach den Verdächtigen geht weiter. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer offenbart den Plan zur Renovierung von Straßen und Brücken. NRW-FDP-Chef Henning Höne zieht seine Kandidatur für den Parteivorsitz zurück, unterstützt stattdessen Wolfgang Kubicki zur Erneuerung der Liberalen Partei. Bundesweiter Streik im Handel veranlasst Angestellte die Arbeit niederzulegen. Die afghanischen Vertretungen im Ausland suchen Praktikanten. In Krefeld feiern die Pinguine ihren Aufstieg in die erste Liga. Großer Spieltag für Fußballvereine in Duisburg, Essen, Bielefeld, Düsseldorf und Paderborn.