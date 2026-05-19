Sat.1 NRW
Folge vom 19.05.2026: Sat.1 NRW 19.05.2026
24 Min.Folge vom 19.05.2026
+++ Euskirchen-Eskalation: Massive Straßenschlägerei führt zu Polizei-Einsatz und Straßensperrungen +++ 6000 Euro Prämie für ein neues E-Auto: Wie steht es um die Ladeinfrastruktur in NRW? +++ 50 Jahre Zirkus Roncalli: Manege offen für das große Jubiläum in Köln. Außerdem: Drama in Duisburg, bei dem ein Baby verloren geht, Ausgebrannte Autos in Essen, die Fragen aufwerfen, ein um Unglaubliches bemühter Gerichtsfall in Castrop-Rauxel, Ministerpräsident Hendrik Wüsts Reise nach Polen zur Vertiefung der Zusammenarbeit, sich schnell ausbreitende E-Scooter und die damit verbundenen Unfälle, sowie ein Wetterbericht, der einen Hoffnungsschimmer auf Sonnenschein verspricht.
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Genre:Nachrichten
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