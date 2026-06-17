Sat.1 NRW
Folge vom 17.06.2026: Sat.1 NRW 17.06.2026
24 Min.Folge vom 17.06.2026
+++ Bröckel-Brücken in Nordrhein Westfalen +++ Kabel-Klau an E-Ladesäulen +++ Rehkitz-Dummys zur Schulung von Sensorsystemen Außerdem: Nordrhein-Westfalen verliert Alterswohnungen, mehrere schwere Busunfälle in Lüdenscheid und Bochum, ein gewaltsamer Angriff mit einer Axt in Köln-Nippes, Infrastrukturprobleme im Landtag, der Fall von Fleisch, das mit Rasierklingen präpariert wurde, ein altes Fachwerkhaus in Solingen verliert Dachziegel, Wissenschaftler nutzen Crash-Test-Dummys um Rehkitze zu schützen, das Sportprojekt "Löwenspiele" in Duisburg und die Wetteraussichten für NRW.
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Genre:Nachrichten
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