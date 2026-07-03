Sat.1 NRW
Folge vom 03.07.2026: Sat.1 NRW 03.07.2026
+++ Feuer-Drama in Solingen +++ Bundesregierung debattiert Reformpaket +++ Diagnose Magenkrebs bei 35-jähriger Mutter +++ Außerdem: Das Personal aus der Autoindustrie in Düsseldorf legt am heutigen Streiktag die Arbeit nieder. Es wird debattiert, wie der Kampf um mehr Tarifgeld zu einer Zeit zusammenpasst, in der Mercedes, BMW und VW massiv sparen müssen. Die Frage ist, ob die 35-Stunden-Woche unantastbar bleibt. Zusätzlich wird über das Reformpaket der Bundesregierung diskutiert, das weniger Bürokratie, striktere Regeln bei Krankschreibungen sowie mehr Entlastung und Flexibilität für die Wirtschaft verspricht. Die Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen und wichtige Grünen-Persönlichkeit Mona Neubaur äußert sich dazu in einem Sommerinterview. Abschließend werfen wir einen Blick auf das Wochenendwetter und tun einen Rückblick mit Themen wie dem Tankrabatt, Deutschlands WM Aus und dem Reformpaket der Regierung.