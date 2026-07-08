Sat.1 NRW
Folge vom 08.07.2026: Sat.1 NRW 08.07.2026
+++ Anhaltende Hitze und Trockenheit lassen den Rheinpegel sinken +++ In Solingen geht ein viraler Blitzer im Netz viral - er steht offenbar falsch herum +++ Beim Friseur zahlen Männer oft weniger - eine Friseurin aus Versmold ändert das jetzt: Bezahlung nach Zeitaufwand. Außerdem: Die Besitzerin eines Gnadenhofs in Duisburg vermutet eine sexuelle Belästigung ihres Ponys, und die Polizei ist immer noch auf der Suche nach dem Täter. Der neue Familienbericht 2026 zeigt, dass die Familienstrukturen vielfältiger und der Alltag oft härter geworden sind. Eine Debatte im Kölner Stadtviertel Niehl über Naturschutz gegen Vergnügen führt zum Verbot eines Sommerfestes. Eine Schule in Leverkusen versucht, ihre Schüler sicherer durch die digitale Welt zu führen. NRW-Innenminister Herbert Reul untersucht, ob das Land auf Katastrophen gut vorbereitet ist. Und eine Friseurin in Versmold stellt die Preisliste auf den Kopf: Bezahlung nach Zeitaufwand statt nach Geschlecht.