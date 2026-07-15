Sat.1 NRW
Folge vom 15.07.2026: Sat.1 NRW 15.07.2026
+++ HITZE DISKUSSION: Wie kann man die Bevölkerung vor Hitze schützen? +++ MIT FLEISCHERMESSER UNTERWEGS: Ein Mann in Hagen mit zwei Fleischermessern am helllichten Tag auf den Straßen +++ AUTOSCOOTER SELBSTGEMACHT: Ein Kölner baut selbstgemachte Fahrzeuge, nach dem rollenden Sofa kommt ein Autoscooter +++ Außerdem: Aktuelle Aussichten und Maßnahmen zur Hitzewelle in Nordrhein Westfalen und der Debatte über Hitzeschutz im NRW Landtag. Der Rhein führt aufgrund von brütender Hitze und Wochen ohne Regen so wenig Wasser, dass Lieferketten ins Wanken geraten. Marode Brücken in NRW und der Abriss einer alten Bahnbrücke in Königswinter. Darstellung eines Vorfalls in Hagen, wo ein Mann mit zwei Fleischermessern durch die Stadt lief. Tierschutzproblematik in Dortmund und die Entdeckung einer Cannabisplantage im Zuge eines Tierschutz-Einsatzes. Gedenken an die Flutkatastrophe vor fünf Jahren und die Auswirkungen auf die betroffenen Menschen. Vorstellung einer neuen Yoga-Variante in Düsseldorf: das Augen-Yoga im Museum. Präsentation einer besonderen Erfindung aus Köln: Ein selbstgebauter Autoscooter.