Sat.1 NRW
Folge vom 17.07.2026: Sat.1 NRW 17.07.2026
+++ SPAHN IN KRITIK: Jens Spahn und sein Ehemann haben ein Baby über eine Leihmutter in den USA austragen lassen +++ PRUNKVOLLER BESUCH: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Brühl +++ ERST TANZEN, DANN SCHLECKEN: In einer Eisdiele in Paderborn muss man erst tanzen, bevor man ein Eis bekommt +++ Außerdem: Baby-Glück für Unionsfraktionschef Jens Spahn und seinen Ehemann wird getrübt durch kritische Debatte über Leihmutterschaft in Deutschland. Ein prunkvoller Besuch vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in NRW und Gespräche mit Bundeskanzler Merz erhöhen die Erwartungen auf positive Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Eine ungewöhnliche Eisdiele in Paderborn gibt es nur gegen einen Tanz – eine Geschäftsidee, die gut ankommt. Weitere Themen sind die Enthüllungen zum Solinger Terroranschlag, ein humorvolles Buch über Armin Laschet als Geheimagent, und der Ministerpräsident Hendrik Wüst's Besuch in der Gießerei und beim Musikfestival Parookaville. Darüber hinaus wird ein neues Spezialfahrzeug für die Feuerwehr vorgestellt, um besser gegen steigende Waldbrandgefahr gewappnet zu sein.