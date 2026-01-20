Sat.1 NRW
Folge vom 20.01.2026: Sat.1 NRW 20.01.2026
24 Min.Folge vom 20.01.2026
+++ Brandanschlag in Soest: Angriff auf kritische Infrastruktur? +++ Nachrichten über Terrorismus in Solingen: Flüchtlingsministerin im Rampenlicht +++ Wohnen wie im Freizeitpark: außergewöhnliche Wohnung in Weilerswist +++ Außerdem: Kostenloses Deutschlandticket für Auszubildende als Pilotprojekt in NRW, Aktuelle Verkehrsnachrichten über einen Unfall auf der A44 bei Soest, Strikmaßnahmen im öffentlichen Dienst, Restaurant in Wuppertal bietet Essen auf Vertrauensbasis für Bedürftige, Experiment an der Deutschen Sporthochschule in Köln untersucht Massenpanik, und Wetterupdates.
