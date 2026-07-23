Sat.1 NRW
Folge vom 23.07.2026: Sat.1 NRW 23.07.2026
24 Min.Folge vom 23.07.2026
+++ XXL-Pumpe für Köln: Europas größte Flusswasser-Wärmepumpe +++ Weniger Gewalt in Stadien: Innenminister Reul stellt neues Sicherheitskonzept vor +++ Sommer, Sonne, Fehlanzeige: Hochsommer in NRW weicht grauem Himmel Außerdem: Unfallfotos einer jungen Frau, die in Dorsten die Kontrolle über ihr Auto verlor, das tragische Ende einer hoffnungsvollen Suche nach einem vermissten 16-Jährigen, und die Enthüllungen eines Sicherheitsfehlers, der einen geplanten Gefängnisausbruch in der JVA Siegburg verhinderte. Schauen Sie sich an, was hinter einem vermeintlichen Verkehrsteil, einer hohen Müllgebühr und der unzuverlässigen Sommerwettervorhersage steckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1 NRW