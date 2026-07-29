Sat.1 NRW
Folge vom 29.07.2026: Sat.1 NRW 29.07.2026
+++ Schüsse in Solinger Fußgängerzone: Hintergründe weiterhin unklar +++ Umgang mit islamistischen Gefährdern: NRW-Innenminister stellt neue Überprüfungspläne vor +++ Kurioser Streit: Stadtbücherei Löhne empfiehlt Buch über Penismuseum +++ Außerdem: Vorfall mit Schüssen in Solingen beunruhigt Anwohner, Waffengewalt im öffentlichen Raum, Schießerei Hintergründe neu aufgerollt. Islamistische Gefährder in NRW, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen auf anstehenden CSD-Events. Kleine Korruptionsaffäre in JVA Willich, Vorwürfe von Unterschlagung durch Opposition. Schaffung von "Kälteinseln" in Pflegeheimen und Krankenhäusern, Hitzewelle Strategien. Filmreifer Verfolgungsjagd A555, Kabeldiebstahl verursacht Polizeieinsatz. Förderverein der Zeche Hannover im Konflikt mit LWL über Bergbau-Tradition. Angehörige von Germanwings-Absturzopfern klagen gegen Bundesrepublik. Stadtbücherei Löhne und Skandal um Buchempfehlung. Unusual DIY Verbrennungsmotor-Fahrrad in Warendorf sorgt für Stirnrunzeln.