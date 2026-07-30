Sat.1 NRW
Folge vom 30.07.2026: Sat.1 NRW 30.07.2026
24 Min.Folge vom 30.07.2026
+++ Einsatz an Sparkasse in Hamm +++ Feuerwehrleute aus NRW unterstützen bei Waldbränden in Spanien +++ Ungewöhnliche Orte in NRW für Abkühlung bei heißen Temperaturen Außerdem: Erste vollautomatische Gewichtskontrolle für LKW auf der A4 bei Düren, eine Spezialeinheit für illegale Müllentsorgung in Bonn, spezialisierte Drogenspürhunde in NRW Gefängnissen, ehemaliger Höhner-Frontmann Henning Krautmacher engagiert sich in sozialen Projekten, roter Pandanachwuchs im Tiergarten Kleve, Interview mit Innenminister Herbert Reul und die coolsten Orte in NRW bei Hitze.
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Genre:Nachrichten
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