Sat.1 NRW
Folge vom 31.07.2026: Sat.1 NRW 31.07.2026
+++ Gewitter überrascht und verletzt Jugendliche +++ Der Fall des verschwundenen Oldtimers nimmt das Internet im Sturm +++ Der Rheinpegel erreicht historische Tiefststände +++ Außerdem: Schockierende Entdeckungen in einem Soester Reihenhaus, wo eine Frau angeblich monatelang gefangen gehalten und missbraucht wurde. Ein Nachbar scheint das Leben der Frau gerettet zu haben. Die dramatische Reduzierung des Wasserstandes des Rheins sorgt für Bilder, die man normalerweise nur vom Wattenmeer sieht. SPD in Bielefeld fordert klarere Positionierung von Parteiführern. Zehntausende junge Menschen in NRW suchen noch einen Ausbildungsplatz, während gleichzeitig mehr als 34.000 offene Stellen zur Verfügung stehen. Ein kostbares, neugeborenes Persisches Leoparden-Baby wird im Kölner Zoo großgezogen. Ein Freibad in Gelsenkirchen bietet eine Afterwork-Party an, um heißes Wetter zu bewältigen.