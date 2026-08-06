Sat.1 NRW
Folge vom 06.08.2026: Sat.1 NRW 06.08.2026
24 Min.Folge vom 06.08.2026
+++ Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen: Wie gut ist NRW geschützt? +++ Niedrigwasser bremst Wirtschaft: Bewährungsprobe für neuen Bundesverkehrsminister Bilger +++ Cranger Kirmes öffnet ihre Tore: Einblicke in das Schausteller-Leben +++ Außerdem: Die Drohnen-Sicherheit in NRW nach der Entdeckung einer Sprengstoff-Drohne in Leipzig, eine Explosion vor einer Pizzeria in Hagen, ein schwerer Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen, die Auswirkungen von Niedrigwasser auf den Rheinverkehr, alarmierende Badetodesfälle während der Hitzewelle, ein kokainreicher Fund am Düsseldorfer Flughafen, 41 ausgesetzte Katzen in Hagen, ein neugeborenes Hirscheber-Ferkel im Kölner Zoo und die Eröffnung der Cranger Kirmes.
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Genre:Nachrichten
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