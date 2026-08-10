Sat.1 NRW
Folge vom 10.08.2026: Sat.1 NRW 10.08.2026
24 Min.Folge vom 10.08.2026
+++ Wird der Rhein geteilt? +++ Gewaltiges Feuer in Soest +++ Hitze-Flüchtlinge ins Hotel +++ Außerdem: Sonntagsfahrverbot für LKW in NRW ausgesetzt, Ausbildungstour von Arbeitsminister Laumann, Flächenbrand in Swisttal bei Bonn, mysteriöses Todesfall in Siegen, Krötentunnel-Projekt in Bielefeld, Mörder-Pfleger aus Würselen, Hitzewelle und Hotels in NRW, Solidarität zwischen Bäckereien in Bad Godesberg.
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Genre:Nachrichten
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