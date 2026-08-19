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Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 19.08.2026

SAT.1Folge vom 19.08.2026
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Folge vom 19.08.2026: Sat.1 NRW 19.08.2026

24 Min.Folge vom 19.08.2026

+++ Feuer im Hohen Venn +++ Rheinpegel Update +++ 150 Fledermäuse in Anwaltskanzlei +++ Außerdem: Neueste Entwicklung der Spritpreise in NRW, der Deutsche Post rollt ihr Gesundheitsprogramm „Ergo²“ aus, ein behindertengerechtes Auto für Gina und ihre Familie aus Soest, die Finanzsituation der Städte in NRW, ein Interview mit dem NRW-Justizminister Benjamin Limbach und das Wetter für morgen.

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