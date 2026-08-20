Sat.1 NRW
Folge vom 20.08.2026: Sat.1 NRW 20.08.2026
24 Min.Folge vom 20.08.2026
+++ Endlich Zuhause: Monschauer können nach Waldbränden zurückkehren +++ Politische Karriere von Jens Spahn wackelt +++ Papagei auf Flughafenklo zurückgelassen Außerdem: Heftige Waldbrände im Hohen Venn zwingen 30 Anwohner zur Evakuierung, Prozessbeginn im Mordfall eines 26-Jährigen in Dortmund, 17-jährige Sidney stirbt bei Autounfall - ihre Mutter wartet auf den Prozess, Sommerferien sollen bundesweit gleichzeitig stattfinden, Niedrigwasser schränkt den Schiffsverkehr ein und führt zur Abschneidung des Essener Hafens vom Schienennetz, Schulprogramm "Fit for Life" soll mehr Lebenswissen vermitteln, Nachwuchs bei den Kängurus im Kölner Zoo, und Wasserflaschen-Problematik bei Flughafen-Sicherheitskontrollen.
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Genre:Nachrichten
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