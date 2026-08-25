Sat.1 NRW
Folge vom 25.08.2026: Sat.1 NRW 25.08.2026
24 Min.Folge vom 25.08.2026
+++ Schüsse in Köln +++ Zuckersteuer trifft auch zuckerarme Produkte +++ Affentheater in Warendorf +++ Außerdem: Der dramatische Schießvorfall in Wattenscheid vor 14 Jahren beschäftigt erneut die Justiz. In Bergkamen musste ein Mehrfamilienhaus aufgrund von Rissen und Einsturzgefahr evakuiert werden. NRW-Justizminister Limbach besuchte die JVA Köln, um sich über Maßnahmen gegen die Einführung von Drogen und Handys zu informieren. Der Niedrigwasserstand im Rhein fördert sogenannte "Hungersteine" zu Tage. Zudem stehen wichtige Infos zur Bundesliga-Saison, die am Freitag startet, bereit. Abschließend berichtet die Sendung von einem in Not geratenen Igel in Xanten.
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Genre:Nachrichten
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