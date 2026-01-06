Sat.1 NRW
Folge vom 06.01.2026: Sat.1 NRW 06.01.2026
24 Min.Folge vom 06.01.2026
Hier ist die heutige Ausgabe des SAT.1 NRW Magazins: +++ Alarm auf dem Schulklo! +++ Winterchaos und Stau auf der A3 +++ NRW's singender Trucker +++ Außerdem: - Nach dem Bankraub: Sparkassen-Filiale durchsucht und Kunden planen rechtliche Schritte - Großeinsatz der Polizei und SEK in Solingen nach misslungenem Fahrraddiebstahl - In Berlin angekommene Hilfe aus NRW: Notstrom-Anhänger für eisige Temperaturen - Fußball-Bundesliga Rückrundencheck mit Trainer-Legende Friedhelm Funkel - Sternsingergruppe aus Marl singt im Vatikan und trifft den Papst - Digitaler Nahverkehrs-Tarif eezy.nrw: Neue Angebote für Pendler und Gelegenheitsnutzer
