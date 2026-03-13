Sat.1 NRW
Folge vom 13.03.2026: Sat.1 NRW 13.03.2026
+++ Missbrauch im Erzbistum Paderborn +++ 1 Toter, viele Fragen: Ein Jahr nach Polizeischüssen in Dortmund +++ Fußball mit Fehlermeldung: Robo-Cup 2026 und die Maschinen als Stars +++ Außerdem: Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die wenig bekannten Dimensionen, Polizeieinsatz mit tödlichem Ausgang und unterschiedliche Einschätzungen von Augenzeugen, Künstliche Intelligenz im Sport: Roboter als Fußballspieler in der Robo-Cup 2026, Szenen wie aus einem Actionfilm in Gevelsberg, erst Schwierigkeiten, dann Erleichterung für Pendler, die Haltung von SIKA-Hirsch als invasive Art, bereitet Probleme in NRW, die Abgabe von wichtigen Spielern durch Borussia Dortmund, das Wetter in NRW und der Wochenrückblick mit besonderen Ereignissen, wie eine unglücklich platzierte Bushaltestelle und ein Nahbegegnung mit einem Meteorit.