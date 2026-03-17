Sat.1 NRW
Folge vom 17.03.2026: Sat.1 NRW 17.03.2026
24 Min.Folge vom 17.03.2026
+++ Der nächste ÖPNV-Streik legt NRW lahm +++ SEK-Einsatz in Lünen +++ Der Kölner Dom aus Lego +++ Außerdem: Details über den Verkehrsunfall mit gefährlichem Kerosin auf der A52 in Essen, der aggressive Angriff auf Polizisten mit einem Schraubenzieher in Dortmund, die neuesten Entwicklungen nach Sozialbetrugs-Razzien in Schrottimmobilien, Zukunftspläne zur Umwandlung von Braunkohletagebauen in Seen, die Effektivität von Jobcentern bei der Jobsuche, eine überraschende Karrierewende von Polizistin zur Domina und das Vorstellung eines NRW-Wahrzeichens, nachgebaut aus Lego. Schließlich werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage und die neueste Generation von Polizeiwelpen im Ausbildungszentrum.
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Genre:Nachrichten
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