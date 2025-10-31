Schranktür ins JenseitsJetzt kostenlos streamen
Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
Folge 2: Schranktür ins Jenseits
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Drei Spukhäuser stellen sich dem Wettbewerb um die große Renovierung: Ein Haus mit tödlicher Einrichtung, ein Keller voller Geister und eine Kirche, die von Gräbern umgeben ist, sorgen für Gänsehaut. Am Ende entscheidet sich, welches der Häuser aus einem schaurigen Albtraum in ein Traumdomizil verwandelt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.