Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser

Aus Grusel wird Glamour

HGTVStaffel 1Folge 4vom 31.10.2025
Folge 4: Aus Grusel wird Glamour

45 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

Heute fällt die Entscheidung: Welches Haus ist das „Scariest House in America“? Moderatorin Retta verkündet das Gewinnerpaar, und Designerin Alison Victoria verwandelt das schaurigste Gebäude in ein stilvolles Zuhause. Damit endet die Reise, bei der Albträume zu echten Wohnträumen wurden.

