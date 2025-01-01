Schatten des Zweifels - Suche nach dem wahren Mörder
Wer ist der wahre Täter? Und welche Personen sind noch in das Verbrechen verwickelt? Wer erscheint durch sein auffälliges Verhalten verdächtig, hat am Ende aber gar nichts mit dem Mord zu tun? Die True-Crime-Serie „Schatten des Zweifels“ fühlt Tatverdächtigen in komplexen Kriminalfällen auf den Zahn, nimmt Zeugenaussagen genau unter die Lupe und beleuchtet Details, die sonst übersehen werden. Die Zuschauer schlüpfen dabei in die Ermittlerrolle, bekommen alle Seiten des Verbrechens via Interviews und nachgestellten Schlüsselszenen dargelegt. Anhand von vielschichtigen Informationen kann man sich selbst ein Bild machen, wem man Glauben schenkt und wem nicht. Wechselnde Zweifel, das Risiko, auf den Charme eines Mörders hereinzufallen, und die Fähigkeit, Licht in verworrene Strukturen zu bringen: Wer verborgene Geheimnisse enthüllen will, hat keine Zeit für Vorurteile.