Schatten des Zweifels - Suche nach dem wahren Mörder
Folge vom 23.05.2018: Falsche Freunde
44 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 12
An einem sonnigen Oktobertag hat Rechtsanwalt James DIMartino für Ehefrau Diane gute Neuigkeiten. Aufgeregt berichtet er, dass sich all ihre Probleme ab sofort in Luft auflösen. Nach einem Abschiedskuss fährt James zum Meeting, bei dem er endlich den geheimnisvollen Investor trifft, von dem Geschäftspartner Ronald Thornton seit Monaten spricht. Doch anstelle des erwarteten Schecks bekommt Diane wenig später eine schockierende Nachricht: James wurde am helllichten Tag an einer Schnellstraße in den Kopf geschossen. Die Liste der Verdächtigen ist lang und reicht von seiner Geliebten über Geschäftspartner bis hin zu unzufriedenen Kunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.