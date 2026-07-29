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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 29.07.2026
Das Bowling-Duell / Das Quiz

Das Bowling-Duell / Das QuizJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 29.07.2026: Das Bowling-Duell / Das Quiz

22 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Stein fordert Schere zu einem anspruchsvollen Bowling-Spiel heraus. Leider hat Stein noch nie in seinem Leben gebowlt. // Als ein Persönlichkeitstest Stein das schlechteste Ergebnis bescheinigt, will er beweisen, dass er weiß, wer er wirklich ist.

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