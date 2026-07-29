Folge vom 29.07.2026
Das Bowling-Duell / Das QuizJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 29.07.2026: Das Bowling-Duell / Das Quiz
22 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Stein fordert Schere zu einem anspruchsvollen Bowling-Spiel heraus. Leider hat Stein noch nie in seinem Leben gebowlt. // Als ein Persönlichkeitstest Stein das schlechteste Ergebnis bescheinigt, will er beweisen, dass er weiß, wer er wirklich ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon