Staffel 1Folge 2vom 07.05.2026
Uncool sein ist cool / RoboteralarmJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 2: Uncool sein ist cool / Roboteralarm
22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Um zur Party der Ratten-Bros zu gehen, versucht das Trio, an das coolste Gadget zu kommen: Pogo-Sticks. // Stein bewirbt sich um einen Job bei der "Fiese Roboter Company". Papier und Schere prüfen, ob das Unternehmen genau das ist, was es scheint.
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Schere, Stein, Papier
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon