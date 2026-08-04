Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Vermüllt

VermülltJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 04.08.2026: Vermüllt

22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Schere weigert sich, den Müll hinauszubringen. Papier versucht, ihn zur Erfüllung der Aufgabe zu bringen, bis ein historisches Königreich aus lebenden Abfällen die Wohnung übernimmt, dessen Prinzessin Stein nach der perfekten Romanze sucht.

Alle verfügbaren Folgen