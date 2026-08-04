Folge vom 04.08.2026
VermülltJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 04.08.2026: Vermüllt
22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Schere weigert sich, den Müll hinauszubringen. Papier versucht, ihn zur Erfüllung der Aufgabe zu bringen, bis ein historisches Königreich aus lebenden Abfällen die Wohnung übernimmt, dessen Prinzessin Stein nach der perfekten Romanze sucht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon