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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm

Versteckspiel / 15 Minuten RuhmJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 02.08.2026: Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Das Trio spielt ein Versteckspiel, das den ganzen Globus umspannt und Jahrzehnte in Anspruch nimmt. // Um ihren Vermieter dazu zu bringen, die Miete zu senken, versucht das Trio, ihm bei der Verwirklichung seines unmöglichen Traums zu helfen.

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