Folge vom 02.08.2026
Versteckspiel / 15 Minuten RuhmJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 02.08.2026: Versteckspiel / 15 Minuten Ruhm
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Das Trio spielt ein Versteckspiel, das den ganzen Globus umspannt und Jahrzehnte in Anspruch nimmt. // Um ihren Vermieter dazu zu bringen, die Miete zu senken, versucht das Trio, ihm bei der Verwirklichung seines unmöglichen Traums zu helfen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon