Folge vom 01.06.2026
Papier besucht eine EliteschuleJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 01.06.2026: Papier besucht eine Eliteschule
11 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Papier glaubt, er sei an einer Elite-Uni angenommen worden, merkt aber dann, dass er in der dritten Klasse gelandet ist - die überraschend schwer ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon