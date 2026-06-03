Folge vom 03.06.2026
Der Origami RoboterJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 03.06.2026: Der Origami Roboter
11 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Es ist Weihnachtszeit, und Schere hat einen Tannenzapfen verschluckt. Wenn er ihn nicht wieder loswird, wächst ihm ein Tannenbaum aus dem Hintern, also bittet er Bleistift um Hilfe. Sie lässt Schere einen Origami-Roboter verschlucken - ein kleines technisches Wunder, das sich im Körper eines Patienten entfaltet und eine Aufgabe ausführt. Doch als der Roboter in Scheres Magen gelangt, entscheidet er sich, nicht mehr auf Befehle zu hören. Bleistift, Stein und Papier müssen Schere vor einem schmerzhaften und gleichzeitig absurden Schicksal retten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon