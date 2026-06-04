Folge vom 04.06.2026
Schere schaut einen inspirierenden SportfilmJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 04.06.2026: Schere schaut einen inspirierenden Sportfilm
11 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Immer wenn Schere einen inspirierenden Film sieht, versucht er, die Handlung in seinem eigenen Leben nachzuspielen, also versuchen Stein und Papier, ihn davon fernzuhalten. Doch sie sind zu spät, um ihn von einem Film über einen kämpferischen Jungen abzuhalten, der trotz aller Widrigkeiten College-Football-Star wird. Schere beschließt, dasselbe zu tun, und sein Leben beginnt schnell, den Film nachzuspielen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon